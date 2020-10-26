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Тихановская: Никто не будет работать на режим

26.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Общенациональная забастовка станет следующим шагом беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам, заявила Светлана Тихановская, комментируя забастовочное утро в Беларуси в понедельник, 26 октября.

«Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная Забастовка – следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Беларусы знают: 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтёры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать», - заявила Тихановская.

«И я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день. Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно», - подчеркнула она.

«Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении. Поддержите работников МАЗ, ГродноАзот, МТЗ, МЗКТ, Нафтана, Беларуськалия и других заводов. Ведь они сегодня рискуют личной свободой, чтобы мы добились свободы для нашей страны», - призвала Светлана.

 
 
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Общенациональная забастовка станет следующим шагом беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам, заявила Светлана Тихановская, комментируя...
 
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