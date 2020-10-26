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Правительство Беларуси пытается погасить забастовочное движение

26.10.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси пытается погасить забастовочный «пожар» в стране, утверждая, что все предприятия в стране работают в штатном режиме.

"По состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме", - вещает пресс-служба правительства.

"Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы", - заверяют в правительстве.

Неувязочка в том, что помимо телеграм-каналов население страны пользуется чатами, телефонами и, что его сильно отличает от чиновников, своими ушами и глазами.

 
 
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Правительство Беларуси пытается погасить забастовочный «пожар» в стране, утверждая, что все предприятия в стране работают в штатном режиме.
 
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