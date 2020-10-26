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Посадили-не посадили? противоречивая информация о суде над Хомутовским
Источник материала: Партизан
Суд Первомайского района Минска оштрафовал экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского, сообщают Прессбол и Трибуна.
О сумме штрафа не сообщается. Судья, рассматривавшая дело, – Татьяна Линник, говорится в сообщении.
Однако сначала появилась другая информация - о том, что бывшего вратаря сборной Беларуси по футболу и экс-тренер вратарей брестского «Динамо» и БАТЭ Василия Хомутовского арестовали на 10 суток. Она оказалась ошибочной. Не посадили.
Василий Хомутовский неоднократно высказывался против насилия и фальсификаций на выборах. Он также поддержал Свободное объединение спортсменов и подписал письмо спортсменов.
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Суд Первомайского района Минска оштрафовал экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского, сообщают Прессбол и Трибуна.
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