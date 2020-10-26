Посадили-не посадили? противоречивая информация о суде над Хомутовским

О сумме штрафа не сообщается. Судья, рассматривавшая дело, – Татьяна Линник, говорится в сообщении.





Однако сначала появилась другая информация - о том, что бывшего вратаря сборной Беларуси по футболу и экс-тренер вратарей брестского «Динамо» и БАТЭ Василия Хомутовского арестовали на 10 суток. Она оказалась ошибочной. Не посадили.





Василий Хомутовский неоднократно высказывался против насилия и фальсификаций на выборах. Он также поддержал Свободное объединение спортсменов и подписал письмо спортсменов.







