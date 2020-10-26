|
В "Белнефтехиме" заявили, что на "Гродно Азоте" нет забастовки
Источник материала: Партизан
"Завод работает, техпроцессы [идут] в штатном режиме", — заявил
По его информации, утром группа из 100 человек пыталась заблокировать вход рабочих на смену, и большинство из них к предприятию не имеют отношения.
При этом Тищенко умолчал насчет задержаний возле проходной "Гродно Азота".И о том, кого же тогда силой загоняли на территорию завода с помощью ОМОНа.
Напомним, что во время первой волны протестов на предприятиях власти также до последнего отрицали, что таковые факты есть. Пока уже Лукашенко не поехал к бастующим рабочим на МЗКТ. Правда, та поездка для него закончилась полным фиаско.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Завод работает, техпроцессы [идут] в штатном режиме", — заявил БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)