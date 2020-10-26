



По его информации, утром группа из 100 человек пыталась заблокировать вход рабочих на смену, и большинство из них к предприятию не имеют отношения.





При этом Тищенко умолчал насчет задержаний возле проходной " Гродно Азота".





Напомним, что во время первой волны протестов на предприятиях власти также до последнего отрицали, что таковые факты есть. Пока уже Лукашенко не поехал к бастующим рабочим на МЗКТ. Правда, та поездка для него закончилась полным фиаско.