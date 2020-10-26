Забастовки на заводах. Автозаки у проходных. Студенты выходят на улицы. Что происходит в Беларуси в первый день после ультиматума Тихановской

Возле автотракторного факультета БНТУ на улице Коласа в Минске цепь студентов с БЧБ-флагами.

11:03 tut.by Одну из колонн студентов в районе БНТУ разогнали силовики, передает









10:43

"Все предприятия работают в штатном режиме", - утверждает пресс-секретарь премьер-министра





10:40

Уже 25 задержанных в Беларуси

Свабода . Правозащитникам известны имена уже 24 задержанных сегодня утром - в том числе у " Гродно Азота", где бастуют рабочие, передает





10:38

Минск. МТЗ

Около 50 рабочих прессового цеха МТЗ провели марш по территории предприятия с призывом к рабочим присоединяться к забастовке. "Присоединяйся" - призвали рабочие. По словам активистов с МТЗ, общая забастовка на предприятии еще не началась. "Администрация всячески противодействует, но настроение у многих рабочих критическое", — говорят бастующие.





Через час, в 11.30 возле заводоуправления предполагается провести собрание рабочих, которые собираются присоединиться к забастовке с требованием отставки Лукашенко.





10:36

Минск. Студенты уже пошли колонной по городу









10:30

Минск МГЛУ

Студенты МГЛУ вышли на крыльцо университета и выкрикивают «Азот „, мы с вами!».

















10:29

Минск. МТС

Сотрудники МТС вышли на протест к главному входу своего офиса.

























10:28

Минск. БГУИР

В БГУИРе произошел спор декана со студентом:





- Этот уважаемый человек хочет сказать, что он нам власть…

- Да! Вы не власть.

После этих слов декана студенты начали скандировать: "Мы здесь власть"





10:19

Министерство промышленности утверждает, что на крупных предприятиях нет забастовок





Белорусские промышленные предприятия работают в понедельник с утра в штатном режиме, заявил "Интерфаксу" помощник министра промышленности Чеслав Шульга.





"На данный момент у нас нет информации, что предприятия бастуют", - сказал Шульга. Он заявил, что в министерстве также «нет информации, что группы рабочих собираются на предприятиях, чтобы бастовать.

















































10:18

Гродно. "Гродно-Азот"​

"Гродно-Азот" сейчас. Рабочие продолжают стоять перед проходной.

























10:11

Студенты крупнейших вузов выходят на акции протеста

На фото от читателя-БГУИР. На улице собираются, например, студенты БНТУ и БГАМ, на «сидячий» протест в корпусах — БГТУ и БГУ.





















10:09

Минск. МАЗ





















10:04

Брест . Милиция дежурит возле завода Gefest





По информации из Бреста, на предприятиях города пока неизвестно об активных забастовках. Об этом Свабоде сообщил правозащитник Роман Кисляк. Местный телеграмм-канал "Брест: слухи и факты» сообщает о сборище милиции у проходной завода "Брестгазопарат" (торговая марка Gefest) и у конечной остановки местного автопарка, где собираются на остановку городские автобусы.

























10:02

На "Гродно Азот" бастуют около 150 человек

К ним на новую проходную приехал генеральный директор Игорь Бобырь и главный инженер Сергей Силивоник, уговаривают начать работу. Известны фамилии двух задержанных из цеха азотной кислоты и компрессии. Другие работники цеха остаются на заводе, но не приступают к работе. Начальник просит их выйти за территорию предприятия.









09:57

Минск. «Интеграл»

























09:52

Минск. Медики РНПЦ "Кардиология" стали в цепь солидарности

























09:50

Минск. Студенты БГУИР также вышли на забастовку









09:40





На "Беларуськалии" бастует 36 человек





"Власти сильно напугались, возле каждой проходной дежурят милицейские бусы", - об этом сообщил член забастовщика «Беларуськалия» Александр Курбан. По его словам, 26 октября к открытой забастовке на предприятии присоединились еще 3 Шахтера, сейчас бастует 36 человек.





"Но настроения еще у многих такие, что нужно присоединяться. Чувствуется большое продление со стороны администрации. Вышел приказ, чтобы дежурили специальные группы и если кто — то задержится в шахте, чтобы сразу его поднимали на поверхность», - добавил Александр Курбан. Шахтер не исключил, что в конце дня пройдет собрание работников предприятия с обсуждением положения и планов о забастовке.









09:37

Минск. «Атлант»

Так выглядело утро на "Атланте", работники также призвали присоединяться к забастовке. После этого, как нам сообщили читатели, там произошли задержания.









Очевидцы пишут, что к протесту присоединяется больше рабочих.









Минск. МТЗ

Заместитель гендиректора по идеологии Андрей Сусленков вместе с другими руководителями пытались не пустить рабочих в цех: "на каком основании вы заходите в цех?!"