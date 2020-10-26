ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мы наблюдаем финальную стадию трансформации восточно-европейского Пиночета"

26.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Автор популярного Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров — о надежности слов главы Беларуси и его ноу-хау.



— У Лукашенко проблемы: тянуть и толкать одновременно. Надеяться на компромисс, усиливая репрессии, одной рукой давать – другой избивать. Чем дальше — тем больше это выглядит нездорово, — отмечает журналист в своей программе.

Пивоваров напомнил, что отпущена часть участников эпохальной встречи в КГБ.

— За тем столом Лукашенко заявил, что наелся президентства и хочет ограничить количество сроков в новой Конституции. «Даю вам слово, ребята!» Как тут не поверить? Разве станет президент врать людям, которых сам же и отправил в тюрьму? — иронизирует Андрей Пивоваров. — Сегодня в Беларуси слова президента надежны так же, как и закон. План понятен: я делаю поблажки, вы переворачиваете эту страницу, и мы вместе делаем вид, что ничего не было.

Но, по мнению журналиста, это уже невозможно.

— Рубеж пройден, и мы наблюдаем финальную стадию трансформации гибридного автократа в восточно-европейского Пиночета, — считает Пивоваров.

Он вспомнил про обещание Лукашенко навести в Минске порядок 25 октября.

— По факту Лукашенко занимается самоповторами и ходит в своих рассуждениях по кругу, лишний раз доказывая, что не управляет ситуацией, а лишь реагирует на нее, — считает журналист.

Одним из последних ноу-хау Лукашенко стало признание экстремистским телеграм-канала Нехта и его логотип, а вместе с ним тех, кто его читает.

— Следующим шагом должен стать запрет на само использование интернета. Ведь там есть и продажа наркотиков, и прочие незаконные вещи. Думаю, Пиночету бы идея понравилась. Жаль в его времена не было телеграм-каналов, — заключил Пивоваров.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор популярного Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров — о надежности слов главы Беларуси и его ноу-хау.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобовая авария в Копыльском районе: один водитель погиб, второй - в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика