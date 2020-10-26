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Huawei запатентовала раскладушку с гибким экраном в стиле Motorola RAZR
Источник материала: Onliner
Huawei
На второй дисплей наверняка будут выводиться уведомления, время и другая фоновая информация. Однако, учитывая размеры экрана, не исключено, что он пригодится и для более основательной работы. К примеру, на гибком экране не видна фронтальная камера — вероятно, снимки нужно будет делать на основную камеру, и дополнительный экран послужит зеркалом.
Неизвестно, пойдет ли смартфон с таким дизайном в серию.
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
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