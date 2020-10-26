Huawei запатентовала раскладушку с гибким экраном в стиле Motorola RAZR

Источник материала: Onliner

Huawei запатентовала в Китайском национальном ведомстве интеллектуальной собственности концепт смартфона-раскладушки с гибким экраном. По форм-фактору он похож на Motorola RAZR и Samsung Galaxy Z Flip . Однако на задней стороне одной из половинок девайса есть крупный экран.

На второй дисплей наверняка будут выводиться уведомления, время и другая фоновая информация. Однако, учитывая размеры экрана, не исключено, что он пригодится и для более основательной работы. К примеру, на гибком экране не видна фронтальная камера — вероятно, снимки нужно будет делать на основную камеру, и дополнительный экран послужит зеркалом.





Неизвестно, пойдет ли смартфон с таким дизайном в серию.