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Huawei запатентовала раскладушку с гибким экраном в стиле Motorola RAZR

26.10.2020 11:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Huawei запатентовала в Китайском национальном ведомстве интеллектуальной собственности концепт смартфона-раскладушки с гибким экраном. По форм-фактору он похож на Motorola RAZR и Samsung Galaxy Z Flip. Однако на задней стороне одной из половинок девайса есть крупный экран.

На второй дисплей наверняка будут выводиться уведомления, время и другая фоновая информация. Однако, учитывая размеры экрана, не исключено, что он пригодится и для более основательной работы. К примеру, на гибком экране не видна фронтальная камера — вероятно, снимки нужно будет делать на основную камеру, и дополнительный экран послужит зеркалом.

Huawei запатентовала раскладушку с гибким экраном в стиле Motorola RAZR

Неизвестно, пойдет ли смартфон с таким дизайном в серию.

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Huawei запатентовала в Китайском национальном ведомстве интеллектуальной собственности концепт смартфона-раскладушки с гибким экраном. По форм-фактору он похож на...
 
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