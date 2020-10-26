Студенты вышли в город. Акции протеста проходят в крупнейших вузах страны, начался разгон

Источник материала: Onliner

Сегодня с самого утра в Минске начались акции протеста. В том числе в них участвуют студенты крупнейших вузов страны: в понедельник учащиеся нескольких университетов устраивают акции в своих вузах и в городе. Рассказываем и показываем, как это происходит.

8:35. Забастовка студентов в главном корпусе БГУ

Студенты сообщают, что начали сидеть после начала пары: «По нашим оценкам, уже около 200 человек с факультета. Студентов 3—4-го курса не пускают в университет, так как у них пары начинаются позже, а они хотели поддержать забастовку 1—2-го курса».

Также сообщают о забастовках в БГМУ.





9:40. БНТУ закрывает входы

Тем временем ректорат БНТУ закрывает все подходы к главному корпусу университета. Фото: «Студэнцкая ініцыятыўная група».









9:50. Забастовка в БГУИРе

Видео: «Мирный БГУИР».

10:20. Студенты вышли в город

Сегодня утром студенты вышли на проспект Независимости. Анонсировалось, что в акции протеста будут принимать участие учащиеся нескольких вузов: БНТУ, БГУИР и БГАИ. Колонна студентов выдвинулась маршем в сторону площади Якуба Коласа.

Вот так это выглядит.

10:25. Встреча в МГЛУ

В МГЛУ сегодня состоялся любопытный диалог преподавателя с протестующими студентами.

10:40. Юрфак и химфак БГУ

В telegram-канале блогера Антона Мотолько появилась фотография акции возле юрфака и химфака БГУ. Студенты также вышли на акцию. Колонны студентов БГПУ и БГУ объединились рядом с химфаком БГУ. Студенты скандируют: «Пока мы едины, мы непобедимы».





10:55. На проспекте Независимости начался разгон

Читатели Onliner сообщают, что на проспекте Независимости возле главного корпуса БНТУ начался разгон акции. Вот так это выглядело

После разгона студенты БНТУ и других вузов разбились на несколько групп и обсуждают случившееся.

11:10. Разгон возле БНТУ

Вот так выглядел разгон возле главного корпуса БНТУ. Видео - «ЧП. Беларусь».

11:20. Акция в МГЛУ

Вот так выглядит акция в МГЛУ. Видео из канала «Отчислено».

11:25. Задержания возле филармонии

Журналисты Onliner сообщают про задержания возле филармонии. Студенты двигались по проспекту Независимости возле филармонии в сторону Академии наук, к ним подъехал микроавтобус с силовиками. Начались задержания.

11:30. Акция возле МГЛУ

Возле МГЛУ студенты вышли к проезжей части и скандировали «Сколько стоит совесть?»