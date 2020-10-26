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Студенты вышли в город. Акции протеста проходят в крупнейших вузах страны, начался разгон
Источник материала: Onliner
Сегодня с самого утра в Минске начались акции протеста. В том числе в них участвуют студенты крупнейших вузов страны: в понедельник учащиеся нескольких университетов устраивают акции в своих вузах и в городе. Рассказываем и показываем, как это происходит.
8:35. Забастовка студентов в главном корпусе БГУ
Студенты сообщают, что начали сидеть после начала пары: «По нашим оценкам, уже около 200 человек с факультета. Студентов 3—4-го курса не пускают в университет, так как у них пары начинаются позже, а они хотели поддержать забастовку 1—2-го курса».
Также сообщают о забастовках в БГМУ.
9:40. БНТУ закрывает входы
Тем временем ректорат БНТУ закрывает все подходы к главному корпусу университета. Фото: «Студэнцкая ініцыятыўная група».
9:50. Забастовка в БГУИРе
Видео: «Мирный БГУИР».
10:20. Студенты вышли в город
Сегодня утром студенты вышли на проспект Независимости. Анонсировалось, что в акции протеста будут принимать участие учащиеся нескольких вузов: БНТУ, БГУИР и БГАИ. Колонна студентов выдвинулась маршем в сторону площади Якуба Коласа.
Вот так это выглядит.
10:25. Встреча в МГЛУ
В МГЛУ сегодня состоялся любопытный диалог преподавателя с протестующими студентами.
10:40. Юрфак и химфак БГУ
В telegram-канале блогера Антона Мотолько появилась фотография акции возле юрфака и химфака БГУ. Студенты также вышли на акцию. Колонны студентов БГПУ и БГУ объединились рядом с химфаком БГУ. Студенты скандируют: «Пока мы едины, мы непобедимы».
10:55. На проспекте Независимости начался разгон
Читатели Onliner сообщают, что на проспекте Независимости возле главного корпуса БНТУ начался разгон акции. Вот так это выглядело
После разгона студенты БНТУ и других вузов разбились на несколько групп и обсуждают случившееся.
11:10. Разгон возле БНТУ
Вот так выглядел разгон возле главного корпуса БНТУ. Видео - «ЧП. Беларусь».
11:20. Акция в МГЛУ
Вот так выглядит акция в МГЛУ. Видео из канала «Отчислено».
11:25. Задержания возле филармонии
Журналисты Onliner сообщают про задержания возле филармонии. Студенты двигались по проспекту Независимости возле филармонии в сторону Академии наук, к ним подъехал микроавтобус с силовиками. Начались задержания.
11:30. Акция возле МГЛУ
Возле МГЛУ студенты вышли к проезжей части и скандировали «Сколько стоит совесть?»
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Сегодня с самого утра в Минске начались акции протеста. В том числе в них участвуют студенты крупнейших вузов страны: в понедельник учащиеся нескольких...
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