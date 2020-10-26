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Белорусские студенты присоединяются к забастовке

26.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

26 октября к общенациональной забастовке присоединились студенты ряда белорусских вузов.

Белорусские студенты присоединяются к забастовке

На этот час известно об участии в забастовке студентов Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ), Белоруской государственной академии искусств (БГАИ), Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка (БГПУ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ), Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) и других.

 

 
 
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26 октября к общенациональной забастовке присоединились студенты ряда белорусских вузов.
 
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