«Все работают в штатном режиме». В Совмине не замечают забастовки

В правительстве делают вид, что не видят происходящих на крупных предприятиях забастовок.





Как заявила пресс-секретарь Совмина Александра Исаева на своей странице в соцсети, сегодня по состоянию на 10 утра «все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме».

Она подчеркнула, что «производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы».