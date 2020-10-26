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«Все работают в штатном режиме». В Совмине не замечают забастовки
Источник материала: Навiны
В правительстве делают вид, что не видят происходящих на крупных предприятиях забастовок.
Как заявила пресс-секретарь Совмина Александра Исаева на
Она подчеркнула, что «производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы».
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В правительстве делают вид, что не видят происходящих на крупных предприятиях забастовок.
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