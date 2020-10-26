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«Все работают в штатном режиме». В Совмине не замечают забастовки

26.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В правительстве делают вид, что не видят происходящих на крупных предприятиях забастовок.

«Все работают в штатном режиме». В Совмине не замечают забастовки

Как заявила пресс-секретарь Совмина Александра Исаева на своей странице в соцсети, сегодня по состоянию на 10 утра «все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме».

Она подчеркнула, что «производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы».

 
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В правительстве делают вид, что не видят происходящих на крупных предприятиях забастовок.
 
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