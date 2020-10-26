На «Гродно Азоте» бастуют около 150 сотрудников, в «Белнефтехиме» факт забастовки опровергают

На крупнейшем химическом предприятии страны — ОАО «Гродно Азот» — продолжается забастовка, которая началась 26 октября с самого утра.





Как сообщают БелаПАН работники предприятия, около полутора сотен человек остаются на территории завода около новой проходной. К ним приехали генеральный директор Игорь Бобырь и главный инженер Сергей Силивоник, уговаривают приступить к работе.

В цехе азотной кислоты и компрессии задержали минимум двоих сотрудников. Их коллеги остаются на местах, но не работают. Начальник цеха просит их покинуть территорию предприятия.

Тем временем в концерне «Белнефтехим», в состав которого входит ОАО «Гродно Азот», утверждают, что гродненский завод продолжает работать в штатном режиме.

«Забастовки на «Гродно Азоте» нет, — заявил БелаПАН пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. — Предприятие работает в штатном режиме. Технологические процессы — тоже. С утра была попытка группы до 100 человек блокировать выход рабочих на смену. В этой группе большинство отношения ни к заводу, ни к рабочим профессиям не имеет».

По словам Тищенко, остальные предприятия концерна также работают в штатном режиме.