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«Я не раб, и деньги, что мне платят, не принадлежат Лукашенко»
Источник материала: Навiны
Известный белорусский волейболист Артур Удрис, считает, что хоккеисты станут последними спортсменами, кто выступит против насилия со стороны власти.
Он считает, что сегодня «хоккеисты ничего не скажут», пишет «ПБ».
«Если они и выскажутся против насилия, то последними. Хоккеисты получают большие деньги. Даже, например, в волейболе: когда я высказался, мне сказали: "Хорошо, но тебе платит государство". Я ответил, что это моя работа, что я не раб, и что эти деньги не принадлежат Лукашенко», — заметил Артур.
По его словам в современном белорусском хоккее максимально лояльно относятся к действующей власти. Своими мыслями волейболист, выступающий за действующего чемпиона Франции — «Тур», поделился с lanouvellerepublique.
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Известный белорусский волейболист Артур Удрис, считает, что хоккеисты станут последними спортсменами, кто выступит против насилия со стороны власти.
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