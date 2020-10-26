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«Я не раб, и деньги, что мне платят, не принадлежат Лукашенко»

26.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный белорусский волейболист Артур Удрис, считает, что хоккеисты станут последними спортсменами, кто выступит против насилия со стороны власти.

«Я не раб, и деньги, что мне платят, не принадлежат Лукашенко»

Он считает, что сегодня «хоккеисты ничего не скажут», пишет «ПБ».

«Если они и выскажутся против насилия, то последними. Хоккеисты получают большие деньги. Даже, например, в волейболе: когда я высказался, мне сказали: "Хорошо, но тебе платит государство". Я ответил, что это моя работа, что я не раб, и что эти деньги не принадлежат Лукашенко», — заметил Артур.

По его словам в современном белорусском хоккее максимально лояльно относятся к действующей власти. Своими мыслями волейболист, выступающий за действующего чемпиона Франции — «Тур», поделился с lanouvellerepublique.

 
 
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Известный белорусский волейболист Артур Удрис, считает, что хоккеисты станут последними спортсменами, кто выступит против насилия со стороны власти.
 
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