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Доллар растет утром 26 октября на фоне информации о бастующих предприятиях
Источник материала: Навiны
Американская валюта начала торги на БВФБ в понедельник, 26 октября, с незначительного, но роста.
Доллар добавляет 0,0002 пункта — 2,5401 белорусского рубля.
Растут и российский рубль (плюс составляет 0,0008 пункта — 3,322 белорусского рубля за 100 российских), и евро (+0,003 пункта — 3,0059 белорусского рубля).
Как сообщалось ранее, на ряде крупных белорусских предприятий рабочие и ИТР
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Американская валюта начала торги на БВФБ в понедельник, 26 октября, с незначительного, но роста.
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