Доллар растет утром 26 октября на фоне информации о бастующих предприятиях

Американская валюта начала торги на БВФБ в понедельник, 26 октября, с незначительного, но роста.





Доллар добавляет 0,0002 пункта — 2,5401 белорусского рубля.

Растут и российский рубль (плюс составляет 0,0008 пункта — 3,322 белорусского рубля за 100 российских), и евро (+0,003 пункта — 3,0059 белорусского рубля).