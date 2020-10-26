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Доллар растет утром 26 октября на фоне информации о бастующих предприятиях

26.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта начала торги на БВФБ в понедельник, 26 октября, с незначительного, но роста.

Доллар растет утром 26 октября на фоне информации о бастующих предприятиях

Доллар добавляет 0,0002 пункта — 2,5401 белорусского рубля.

Растут и российский рубль (плюс составляет 0,0008 пункта — 3,322 белорусского рубля за 100 российских), и евро (+0,003 пункта — 3,0059 белорусского рубля).

Как сообщалось ранее, на ряде крупных белорусских предприятий рабочие и ИТР проводят забастовку. К акции протеста присоединились и студенты нескольких столичных вузов.

 
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Американская валюта начала торги на БВФБ в понедельник, 26 октября, с незначительного, но роста.
 
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