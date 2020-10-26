Лучшая реклама разводов: похудевшая Адель рассказала о своей личной жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская певица Адель порадовала всех поклонников: звезда не только показалась на публике, но и рассказала о том, как изменилась ее личная жизнь после экстремального похудения.

Не так давно Адель призналась фолловерам в Instagram, что всегда мечтала попробовать себя в роли ведущей на телевидении, и у нее появилась такая возможность. Певица стала лицом знаменитого телешоу, что вызвало настоящий ажиотаж в сети. А все из-за того, что звезда не появлялась на публике с момента своего неожиданного похудения на 45 килограммов.

В эфире шоу Saturday Night Live неузнаваемая Адель продемонстрировала новый сногсшибательный образ и рассказала о своем преображении.

"Из-за разных ограничений и запретов на путешествия мне пришлось приехать налегке, вот почему я привезла лишь половину себя", – рассказала певица.

Также звезда горько пошутила над своей личной жизнью после развода и намекнула на то, что в данный момент она находится в активном поиске. Адель разыграла сценку, где изобразила себя участницей шоу "Холостяк" и попыталась соблазнить героя, отпугнув всех конкуренток.

Напомним, что Адель развелась с мужем в 2019 году. После этого ходили слухи о том, что звезда закрутила роман с рэпером Скепта .

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