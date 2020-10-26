Экосистема на Камчатке начинает восстанавливаться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Морской мир восстанавливается после массовой гибели подводных обитателей Камчатки, сообщает РИА Новости по итогам заседания ученого совета Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ученые ДВФУ заявили об организации проекта по изучению ситуации на Камчатке. "То, что наблюдаем - пенообразование и цвет воды, - водоросли уходят. Уже нет такого аномального цветения воды, пены. Уже есть ежи и усоногие раки, ползают звезды. Это произошло через пять дней после тех событий, которые наблюдали. То есть экосистема восстанавливается", - отметил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов вуза Кирилл Винников.

По словам представителя ДВФУ, вода в реках у полигонов была чистой. Радиационный фон, отмечают ученые, был в норме, замечены лишь некритичные показатели превышения химических веществ. "Если бы в воду попал гептил, то погибли бы все виды морских организмов, но этого зафиксировано не было", - сообщил Винников.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что утечки ядохимикатов с полигона не произошло, это отметает все техногенные версии произошедшего. "Не было обнаружено высоких концентраций опасных веществ, убрали (версию) попадания ракетного топлива в акваторию", - добавил Винников.

Основная причины, по которой произошла массовая гибель морских животных - цветение различных видов токсичных микроводорослей и гипоксия в больших масштабах, считают сотрудники вуза.

Наибольшая смертность среди подводных обитателей была у морских ежей – почти сто процентов случаев. Чуть меньше пострадали звезды, крабы, раки-отшельники и млекопитающие.

Камчатские серферы в конце сентября рассказали, что цвет воды на Халактырском пляже изменился, а после купания на коже появлялось раздражение. Кроме того, на пляже были обнаружены многочисленные мертвые морские животные. СК РФ и РАН склоняются к тому, что основная причина произошедшего – природные явления.

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