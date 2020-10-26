Белорусы полностью возмещают стоимость ЖКУ, кроме теплоснабжения и подогрева воды

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«Одно из поручений главы государства, чтобы тарифная политика выстраивалась так, чтобы не подымались тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше 5 долларов в год. Нужно сказать, что где-то 4,5 % от своих доходов семья платит за жилищно-коммунальные услуги – средняя белорусская семья. При этом Украина, Россия – 12-15%, Литва – 20%. Мы тут можем говорить, что от доходов. Мы не говорим о суммах, а о доходах», - сказал Андрей Хмель.



«Сегодня платежи за коммунальные услуги достаточно подъемные для белорусского населения, больших проблем с их оплатой не существует. Если даже семья малообеспеченная, то у нас есть субсидии, которые выплачиваются в случае, когда семье не хватает на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта система работает, и это радует», - отметил министр.

По его словам, проводится жесткая политика по сдерживанию затрат в организациях ЖКХ. «Мы работаем по системе установления планово-расчетных цен на каждую ЖКУ. Организации могут закладывать туда лишь определенные виды затрат, там ограничена рентабельность, общехозяйственные расходы. В том числе за счет этого нам удается сдерживать рост тарифов на ЖКУ», - отметил он.

Что в итоге?

Средняя белорусская семья тратит примерно 4,5% доходов на жилищно-коммунальные услуги. Для малообеспеченных семей предусмотрены субсидии, напомнил Андрей Хмель.