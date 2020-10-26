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СМИ: На ряде предприятий рабочие намерены начать забастовку
26.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях.
В СМИ появилась информация о том, что на крупных белорусских предприятиях таких как Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод, Гродно Азот, с утра у проходных собираются рабочие, они пытаются начать забастовку.
Тем не менее, на сайте «Гродно Азот» появилась информация, что предприятие работает в штатном режиме.
«Утром, 26 октября, была попытка дестабилизации обстановки. Возле проходной собралось около 100 человек, большая часть которых не являлась работниками предприятия. Провокационные действия были локализованы. Забастовки на предприятии нет», - сказано в сообщении.
Опроверг начало забастовок и Минпром Беларуси.
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26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях.
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