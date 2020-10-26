ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: На ряде предприятий рабочие намерены начать забастовку

26.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях.

В СМИ появилась информация о том, что на крупных белорусских предприятиях таких как Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод, Гродно Азот, с утра у проходных собираются рабочие, они пытаются начать забастовку.

Тем не менее, на сайте «Гродно Азот» появилась информация, что предприятие работает в штатном режиме.

«Утром, 26 октября, была попытка дестабилизации обстановки. Возле проходной собралось около 100 человек, большая часть которых не являлась работниками предприятия. Провокационные действия были локализованы. Забастовки на предприятии нет», - сказано в сообщении.

Опроверг начало забастовок и Минпром Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобовое столкновение в Дятловском районе: два человека погибли, один в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика