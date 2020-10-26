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Иран перебрасывает войска в Восточный Азербайджан

26.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иранские военные начали учения на севере страны для проверки боеготовности армии и Корпуса стражей исламской революции — в регион планируется перебросить тяжелую технику. Учения проходят на фоне продолжающегося конфликта в Нагорном Карабахе, пишет defence24.pl.


Фото: wikipedia.org

Мероприятие под кодовым названием «Влюбленные в вилайят-99» (Lovers of Velayat-99) запланировано в районе северо-западной приграничной территории Ирана, включая регион Восточный Азербайджан. В ходе учения планировалась быстрая переброска к стране пехотных и инженерных частей при поддержке артиллерийских систем и беспилотников.

Иранские СМИ, обращает внимание defence24.pl, упорно уклоняются от увязки начавшихся учений со столкновениями в Нагорном Карабахе, поднявших градус военной напряженности в регионе. Основным мотивом мероприятия называют необходимость повышения боеготовности войск и проверки техники — в условиях эмбарго она практически полностью создавалась силами иранской промышленности.

Помимо армии, в Восточный Азербайджан перебрасываются подразделения КСИР. Так, уже известно о том, что на север Ирана отправилась элитная бригада сухопутных войск Корпуса «Имам Заман». Дислоцироваться стражам исламской революции предстоит в районе городов Хомарлу и Джульфа.

Ранее Иран провел военные учения «Защитники неба вилайята-99», в ходе которых в боевую готовность приводилось ПВО иранской армии и КСИР примерно на половине территории страны. Целью мероприятия была отработка взаимодействия средств ПВО и ПРО разных видов, дислоцированных на иранской территории.

 
 
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Там пройдут учения подразделений армии страны и Корпуса стражей исламской революции.
 
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