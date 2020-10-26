ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В работе мобильного приложения Альфа-Банка наблюдаются сбои. В чем причина

26.10.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мобильное приложение Альфа-Банка сегодня работает со сбоями. Проблемы наблюдаются у клиентов, которые подключаются через провайдера «Белтелеком». Такие же сбои и у пользователей интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В контакт-центре банка уточнили, что технические специалисты отмечают, что со стороны банка все работает.

«Мы рекомендуем переключиться на другого провайдера или подключиться к сервисам через мобильный интернет», — советуют в банке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе мобильного приложения Альфа-Банка сегодня работает со сбоями. Проблемы наблюдаются к клиентов, которые подключаются через провайдера «Белтелеком».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Собирай вещи, вали из страны». Минчанину позвонили в Telegram с неизвестного аккаунта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика