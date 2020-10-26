В работе мобильного приложения Альфа-Банка наблюдаются сбои. В чем причина

Источник материала: Tut.by

Мобильное приложение Альфа-Банка сегодня работает со сбоями. Проблемы наблюдаются у клиентов, которые подключаются через провайдера «Белтелеком». Такие же сбои и у пользователей интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В контакт-центре банка уточнили, что технические специалисты отмечают, что со стороны банка все работает.

«Мы рекомендуем переключиться на другого провайдера или подключиться к сервисам через мобильный интернет», — советуют в банке.