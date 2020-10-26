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«Собирай вещи, вали из страны». Минчанину позвонили в Telegram с неизвестного аккаунта
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY обратилась читательница, которая рассказала, что ее молодому человеку два раза поступали аудиозвонки с неизвестного номера. Рассказываем, как сделать так, чтобы вам могли звонить только контакты.
Как рассказала нам читательница, в субботу, 24 октября, ее молодому человеку, жителю Минска, дважды поступали аудиозвонки от неизвестного контакта. Также звонивший прислал картинку с надписью «Хочется протестов? Собирай вещи, вали из страны».
«Звонивший был совершенно посторонним человеком, кто это, мы понятия не имеем», — рассказала девушка.
Она также попыталась перезвонить этому человеку и узнать, зачем он это сделал. Однако мужчина на другом конце провода ушел от ответа и лишь сказал, что дает советы, «чтобы вы умнее стали» (видео разговора есть в редакции).
Конечно,
Как это сделать? В настройках следует зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность», «Звонки», а затем выбрать, кто может вам звонить — «Все», «Мои контакты» или «Никто». Кроме того, можно отдельно запретить или разрешить звонки для определенных контактов (там же выбрать опцию «Добавить исключения» и указать, кому «всегда запрещать» возможность звонить).
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Рассказываем, как сделать так, чтобы вам могли звонить только контакты.
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