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Граждане Чили проголосовали за реформу конституции

26.10.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Чили подавляющее большинство избирателей высказалось за разработку новой конституции, которая придет на смену действующей, принятой еще во времена диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

Согласно предварительным данным, в ходе голосования, состоявшегося в воскресенье, 25 октября, соответствующую инициативу "Apruebo" ("Я одобряю") поддержали около 78 процентов чилийцев.

Еще почти 79 процентов избирателей проголосовали за формирование нового органа Convencion Costitucional (Конституционный конвент) - гражданского собрания, которое разработает проект новой конституции Чили. 155 членов конвента планируется избрать свободным и тайным голосованием в апреле 2021 года, передает DW.

Консервативный президент Чили Себастьян Пиньера, согласившийся на проведение референдума после волны массовых протестов, заявил: "Этот референдум - не конец, а начало пути, который мы должны пройти все вместе, чтобы получить для Чили новую конституцию". Он назвал прошедшее голосование триумфом для чилийцев, любящих демократию, единство и мир.

 
 
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В Чили подавляющее большинство избирателей высказалось за разработку новой конституции, которая придет на смену действующей, принятой еще во времена диктатуры...
 
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