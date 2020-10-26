Минюст Беларуси объявил охоту на репосты

Источник материала: АФН

Минюст Беларуси напомнил, что репост информации экстремистского характера влечет за собой ответственность.

«За осуществление экстремистской деятельности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

«…распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются», - также отмечается в сообщении.

Минюст также напоминает о списке экстремистских материалов, где содержится перечень информационной продукции, признанной по решениям судов экстремистскими материалами.