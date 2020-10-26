МВД: В Беларуси в воскресенье были задержаны 523 человека

Источник материала: АФН

Белорусские силовики в ходе прошедших в минувшее воскресенье протестных акций задержали 523 человека, в том числе 160 человек в Минске.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица», - сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Всего, в стране, по данным силовиков, в различных населенных пунктах страны зафиксированы 19 протестных акций.

«В Гродно и в Лиде собравшиеся оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел, в связи с чем в отношении протестующих применялся слезоточивый газ», - также сказано в сообщении.

МВД обвинило граждан в том, что они «по традиции игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей… демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты».