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Четверть айтишников cегодня ушли в отпуск: опрос
Источник материала: Партизан
Белорусские айтишники определились с планами на отдых в этом году.
Сегодня в отпуск уходит четверть ИТ-специалистов из принявших участие в опросе
В опросе поучаствовали 705 ИТ-специалистов. Почти 40% респондентов работают в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.
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Белорусские айтишники определились с планами на отдых в этом году.
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