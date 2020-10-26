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Четверть айтишников cегодня ушли в отпуск: опрос

26.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские айтишники определились с планами на отдых в этом году.




Сегодня в отпуск уходит четверть ИТ-специалистов из принявших участие в опросе dev.by. Большинство — на один или несколько дней и за свой счёт.

В опросе поучаствовали 705 ИТ-специалистов. Почти 40% респондентов работают в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.
 
 
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Белорусские айтишники определились с планами на отдых в этом году.
 
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