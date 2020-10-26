ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Класковский: Вождя режима зажимают в клещи

26.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Своими судорожными движениями власти выдают свою неуверенность" Политобозреватель Александр Класковский - о воскресном марше в Минске и брутальной реакции на него властей.

Класковский: Вождя режима зажимают в клещи
"25 октября в Минске снова гремело, как на войне. Это когда в районе улицы Орловской силовики принялись разгонять светошумовыми гранатами марш тех, кто требует, чтобы Лукашенко ушел.

По некоторым данным, применялись и резиновые пули. Схваченных людей снова клали лицом в асфальт. Очередной жестокостью (причем не только в столице, но и в Гродно, других городах) режим показывает, что уступать не намерен. Однако на самом деле вождя режима зажимают в клещи.

Эта воскресная акция оказалась, по-видимому, самой массовой после 30 августа, когда белорусы «поздравляли» Лукашенко с днем рождения. По оценкам независимых СМИ, 25 октября вышло от ста до двухсот тысяч человек. В общем, государственная пропаганда поторопилась с заявлениями, что протест сдулся.

И надо думать, что мобилизующим фактором стал нашумевший ультиматум Тихановской. Кроме того, борющихся за смену власти наверняка приободрила отмена намечавшегося тоже на воскресенье митинга в поддержку Лукашенко. Этими судорожными движениями власти выдали свою неуверенность, нервозность.

Визит главы Службы внешней разведки России Нарышкина с приветом от Путина и звонок госсекретаря США Помпео показывают: в геополитическом плане Лукашенко попал в клещи.

С одной стороны белорусского вождя уже ощутимо дергает Кремль, требуя выполнить обещания (новая конституция и неучастие в новых внеочередных выборах), с другой — поддавливает Запад, который не может поступиться принципами (а Штаты еще и возмущены захватом в заложники своего гражданина Виталия Шклярова).

По логике, Минск сейчас снова попытается (похоже, уже пытается) сыграть на противоречиях между центрами силы. Но веры окончательно запутавшемуся в показаниях белорусскому начальству нет ни на западе, ни на востоке. Внешние игроки будут прессинговать.

Вдобавок не ослабевает внутреннее давление в белорусском политическом котле, а экономические перспективы всё печальнее.

Ультиматум Тихановской вряд ли сразу будет реализован в полной мере, но он, с одной стороны, мобилизует, усиливает мотивацию борцов за новую власть, с другой – создает дополнительный стресс для режима, заставляет его делать новые ошибки, ослабляющие систему и подогревающие недовольство, протесты.

Лукашенко хочет показаться крутым: вот вы ультиматум выставили, на Вашингтон надеетесь, а я все равно устрою вам жесть.

Но обстоятельства таковы, что вождю режима придется лавировать (в том числе выпускать политзаключенных), при том, что простора для маневра будет оставаться все меньше", - пишет Александр Класковский.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Своими судорожными движениями власти выдают свою неуверенность" Политобозреватель Александр Класковский - о воскресном марше в Минске и брутальной реакции на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экосистема на Камчатке начинает восстанавливаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика