Класковский: Вождя режима зажимают в клещи

"25 октября в Минске снова гремело, как на войне. Это когда в районе улицы Орловской силовики принялись разгонять светошумовыми гранатами марш тех, кто требует, чтобы Лукашенко ушел.





вождя режима зажимают в клещи. По некоторым данным, применялись и резиновые пули. Схваченных людей снова клали лицом в асфальт. Очередной жестокостью (причем не только в столице, но и в Гродно , других городах) режим показывает, что уступать не намерен. Однако на самом деле





Эта воскресная акция оказалась, по-видимому, самой массовой после 30 августа, когда белорусы «поздравляли» Лукашенко с днем рождения. По оценкам независимых СМИ, 25 октября вышло от ста до двухсот тысяч человек. В общем, государственная пропаганда поторопилась с заявлениями, что протест сдулся.





И надо думать, что мобилизующим фактором стал нашумевший ультиматум Тихановской. Кроме того, борющихся за смену власти наверняка приободрила отмена намечавшегося тоже на воскресенье митинга в поддержку Лукашенко. Этими судорожными движениями власти выдали свою неуверенность, нервозность.





Визит главы Службы внешней разведки России Нарышкина с приветом от Путина и звонок госсекретаря США Помпео показывают: в геополитическом плане Лукашенко попал в клещи.





С одной стороны белорусского вождя уже ощутимо дергает Кремль, требуя выполнить обещания (новая конституция и неучастие в новых внеочередных выборах), с другой — поддавливает Запад, который не может поступиться принципами (а Штаты еще и возмущены захватом в заложники своего гражданина Виталия Шклярова).





Внешние игроки будут прессинговать. По логике, Минск сейчас снова попытается (похоже, уже пытается) сыграть на противоречиях между центрами силы. Но веры окончательно запутавшемуся в показаниях белорусскому начальству нет ни на западе, ни на востоке.





Вдобавок не ослабевает внутреннее давление в белорусском политическом котле, а экономические перспективы всё печальнее.





Ультиматум Тихановской вряд ли сразу будет реализован в полной мере, но он, с одной стороны, мобилизует, усиливает мотивацию борцов за новую власть, с другой – создает дополнительный стресс для режима, заставляет его делать новые ошибки, ослабляющие систему и подогревающие недовольство, протесты.





Лукашенко хочет показаться крутым: вот вы ультиматум выставили, на Вашингтон надеетесь, а я все равно устрою вам жесть.



