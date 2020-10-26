Десять секунд, которые удивили перекресток: мотоциклист точно что-то сделал не так (видео)

Источник материала: Onliner

Брест, 22 октября, примерно 19 часов. Перекресток улиц Колесника и Вульковской — не самый оживленный для областного центра, но все же достаточно загруженный. Смотрим видео с камеры наблюдения, которое опубликовал на нашем форуме пользователь WikiLink_Brest.

Мотоциклист в общем потоке подъезжает к перекрестку. Мотоциклисту, судя по всему, нужно повернуть налево. Но он для этого выбирает не самую удачную траекторию, сначала объехав автомобиль справа, а затем выехав перед ним на поворот. Очевидно, думал, что другой водитель тоже будет поворачивать.

Между тем п. 63 Правил дорожного движения гласит, что «перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда поворот при въезде на перекресток и выезде с него совершается в тех местах, где организовано круговое движение, а также в местах, где направление движения по проезжей части дороги (перекрестку) определено дорожными знаками и (или) горизонтальной дорожной разметкой».

По видео однозначно не скажешь: то ли имело место касание, то ли мотоциклист каким-то чудом почувствовал, что сзади ему что-то угрожает. В общем, с ускорением проехал вперед и совсем уж по замысловатой дуге вписался в поворот. Ну или почти вписался. Зацепил бордюр и упал на траву.

Водитель, посмотрев на это все, уехал. Если контакт между авто и мотоциклом все же был, то решение уехать — крайне спорное. Мотоциклист же стал осматривать свое транспортное средство и уезжать не торопился. В итоге он отвел мотоцикл куда-то за пределы видимости камеры наблюдения.

Мы бы хотели услышать о произошедшем от непосредственных участников. Пишите нам: pv@onliner.by .