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На месте мегавзрыва в Бейруте поставили памятник из строительного мусора

26.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спустя почти 3 месяца после мощнейшего взрыва, фактически разрушившего порт Бейрута, в городе появился неофициальный мемориал трагедии, которая унесла жизни 190 человек. Он представляет собой фигуру женщины, держащую в руках флаг Ливана (или факел). Все сделано из строительного мусора, оставшегося на месте катастрофы.

Автором монумента стала местная скульптор Хайат Назер. Как и многие жители Бейрута, после взрыва она участвовала в разборке образовавшихся завалов. В этот момент ей и пришла в голову идея начать собирать подходящие фрагменты, которые впоследствии можно было использовать для создания скульптуры.

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Спустя почти 3 месяца после мощнейшего взрыва, фактически разрушившего порт Бейрута, в городе появился неофициальный мемориал трагедии, которая унесла жизни 190...
 
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