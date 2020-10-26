На месте мегавзрыва в Бейруте поставили памятник из строительного мусора

Источник материала: Onliner

Спустя почти 3 месяца после мощнейшего взрыва, фактически разрушившего порт Бейрута, в городе появился неофициальный мемориал трагедии, которая унесла жизни 190 человек. Он представляет собой фигуру женщины, держащую в руках флаг Ливана (или факел). Все сделано из строительного мусора, оставшегося на месте катастрофы.

Автором монумента стала местная скульптор Хайат Назер. Как и многие жители Бейрута, после взрыва она участвовала в разборке образовавшихся завалов. В этот момент ей и пришла в голову идея начать собирать подходящие фрагменты, которые впоследствии можно было использовать для создания скульптуры.