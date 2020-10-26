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МВД о вчерашних протестах: задержаны 523 человека

26.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

25 октября в разных населенных пунктах МВД насчитало 19 протестных акций. Ведомство информирует, что «приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», и сообщает количество задержанных. Официальных оценок числа участников воскресных мероприятий нет.

Пресс-служба рассказывает, как все было. В районе пр. Победителей разрозненные группы вышли на проезжую часть, заблокировав движение, дошли до моста через Свислочь и остановились. После предупреждения о недопустимости нарушения законодательства большая часть направилась в сторону парка Победы. Оставшиеся — в сторону Центрального РУВД; в ходе движения бросали камни в служебный транспорт и в здание РУВД. «Для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров применялись специальные средства, задерживались наиболее агрессивные участники беспорядков», — сообщает ведомство.

Сообщается, что пострадали два сотрудника ОМОНа.

Также, по данным МВД, протестные акции состоялись во всех областных центрах. Милиция зафиксировала «единичные факты радикальных действий: поджог автомобильных покрышек по ул. Кальварийской и ул. М. Богдановича в Минске, попытка и поджог киосков „Табакерка“ в Гомеле».

В Гродно и в Лиде применялся слезоточивый газ, поскольку «собравшиеся оказывали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел».

МВД отмечает, что протестующие приводили детей, отдельные участники «демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии опьянения».

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (в Минске — 160). До рассмотрения дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 человека.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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25 октября в разных населенных пунктах МВД насчитало 19 протестных акций. Ведомство информирует, что «приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению...
 
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