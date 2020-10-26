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Женщина забыла в обменнике пакет с деньгами. Его унесли другие клиенты (видео)
Источник материала: Onliner
15 сентября жительница Орши забыла у окошка обмена валют полиэтиленовый мешок, в котором находилась стопка денег. Оставила — и ушла. Вскоре там же появилась пара. Манипуляции женщины попали на видео: она ставит на чужой пакет сумку, а затем подбирает его вместе с какими-то своими квитанциями. Теперь этих людей ищут.
Произошло все в обменном пункте «Паритетбанка» на улице Ленина. В пакете находились $500 и 35 тыс. российских рублей — за эту сумму дама согласилась рискнуть репутацией. Обменяв свои деньги, мужчина и женщина ушли. «Находку» пока не возвращали.
Оршанский РОВД просит отозваться тех, кто знает этих людей: +375 29 216-57-55; +375 33 320-51-42; +375 29 518-27-30. Ну или их самих.
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15 сентября жительница Орши забыла у окошка обмена валют полиэтиленовый мешок, в котором находилась стопка денег. Оставила — и ушла. Вскоре там же появилась пара....
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