Женщина забыла в обменнике пакет с деньгами. Его унесли другие клиенты (видео)

Источник материала: Onliner

15 сентября жительница Орши забыла у окошка обмена валют полиэтиленовый мешок, в котором находилась стопка денег. Оставила — и ушла. Вскоре там же появилась пара. Манипуляции женщины попали на видео: она ставит на чужой пакет сумку, а затем подбирает его вместе с какими-то своими квитанциями. Теперь этих людей ищут.

Произошло все в обменном пункте «Паритетбанка» на улице Ленина. В пакете находились $500 и 35 тыс. российских рублей — за эту сумму дама согласилась рискнуть репутацией. Обменяв свои деньги, мужчина и женщина ушли. «Находку» пока не возвращали.

Оршанский РОВД просит отозваться тех, кто знает этих людей: +375 29 216-57-55; +375 33 320-51-42; +375 29 518-27-30. Ну или их самих.