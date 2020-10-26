Atari показала концепты своих отелей в стиле киберпанка

Источник материала: Onliner

Игровая компания Atari в начале этого года решила взяться за новое направление: отели. Время оказалось неудачным, пандемия же — но от планов Atari не отказалась. Сейчас компания представила концепты своих отелей, сообщает Business Insider.

Первые две гостиницы Atari Hotels появятся в Лас-Вегасе и Фениксе. Разработку поручили архитектурному бюро Gensler. Выглядеть отели будут футуристично:









По замыслу Atari гостиницы должны быть смесью «прошлого, настоящего и будущего видеоигр и развлечений». Гостям будут доступны видеоигры, мерчендайз от Atari, классические игровые автоматы. Помимо этого — стандартные для отелей высокого класса рестораны, бары и ночной клуб.

В дальнейшем ожидается строительство отелей в Остине, Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.