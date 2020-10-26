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Atari показала концепты своих отелей в стиле киберпанка
Источник материала: Onliner
Игровая компания Atari в начале этого года решила взяться за новое направление: отели. Время оказалось неудачным, пандемия же — но от планов Atari не отказалась. Сейчас компания представила концепты своих отелей,
Первые две гостиницы Atari Hotels появятся в Лас-Вегасе и Фениксе. Разработку поручили архитектурному бюро Gensler. Выглядеть отели будут футуристично:
По замыслу Atari гостиницы должны быть смесью «прошлого, настоящего и будущего видеоигр и развлечений». Гостям будут доступны видеоигры, мерчендайз от Atari, классические игровые автоматы. Помимо этого — стандартные для отелей высокого класса рестораны, бары и ночной клуб.
В дальнейшем ожидается строительство отелей в Остине, Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.
для Microsoft Xbox One/iOS/Android/PC, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
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для Sony PlayStation 4/Sony PlayStation 3/PC, педали, обратная связь, проводной
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Игровая компания Atari в начале этого года решила взяться за новое направление: отели. Время оказалось неудачным, пандемия же — но от планов Atari не отказалась. Сейчас...
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