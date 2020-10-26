В цепочке солидарности на проспекте Дзержинского задержан CEO Onliner Илья Жуковец

Источник материала: Onliner

Сегодня утром десятки людей выстроились в цепочки солидарности вдоль проспекта Дзержинского. Одна из них была недалеко от бизнес-центра Rubin Plaza. В этой цепочке участвовали и некоторые сотрудники Onliner. Около 11 утра к цепочке подъехали силовики. Задержали нескольких человек, в том числе сотрудников Onliner.

На данный момент задержаны исполнительный директор (CEO) Илья Жуковец и разработчик Александр Мохорев. Их увезли в Московское РУВД.

(будет дополнено)