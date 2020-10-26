«Не хотите выглядеть дураком и утопить свою репутацию? Тогда не молчите!» Мнение имидж-стратега

Источник материала: Tut.by

До недавнего времени, чтобы оставаться везде на хорошем счету, достаточно было руководствоваться фразой «молчание — золото», не высказываться на острые темы и уклончиво отвечать на неудобные вопросы. Явных плюсов для имиджа такая стратегия не давала, но и не ухудшала текущего положения. Сегодня этот паттерн не работает, и молчаливая позиция может серьезно навредить репутации, надолго сделав человека социальным изгоем.

Личный бренд есть у каждого. Если я предложу описать ваших друзей в двух-трех словах, вы легко справитесь с этой задачей. Вы с ходу скажете, кто из ваших знакомых самый веселый, кто зануда, а кто «умник». Не зная цифр в зарплатных ведомостях, вы более-менее точно сориентируете, кто больше зарабатывает, а кто живет в долг. Без труда определите, кто образец крепкого семьянина, а кто — гуляки.

Всякий раз, когда вы вспоминаете коллегу или знакомого, то представляете себе образ этого человека — его личный бренд. В вашем подсознании этот образ тесно связан с определенной жизненной ситуацией, которую вы пережили вместе. Эмоциональная окраска образа зависит от позиционирования человека: его слов или конкретных действий.

Принимая решение, кому доверить тайну или одолжить денег, вы будете руководствоваться этими факторами: образом я-бренда и его позиционированием. Эта схема работает и в обратную сторону: всё, что вы говорите и делаете, влияет на отношение общества к вам.





Не говорить о политике — не значит в ней не участвовать

Аполитичных людей не бывает. Известная поговорка гласит: «Когда ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой». Если вам больше восемнадцати, всё происходящее в стране и жизни в целом — прямой результат ваших действий или бездействий. Не правительства, не Ника с Майком и даже не ретроградного Меркурия — а лично ваших. Не нравится жить в условиях дефолта законности? Скажите об этом. Иначе своим бездействием вы добавите очков тем, на чьей стороне оружие, и сделаете слабее тех, кто пытается бороться с несправедливостью. Вас всё устраивает? Не молчите, пусть люди будут в курсе, что у вас за позиция — вы же в ней уверены?

Сейчас, спустя два месяца протестов, аполитичных людей можно разделить на три группы. Есть трусы, которые до последнего перекладывают ответственность на других, более смелых сограждан. Есть лодыри, которым лень разбираться в нюансах происходящего. Есть откровенные дураки , которые живут в иллюзиях «а может само рассосется».

Не рассосется. Это понимают коллеги, друзья и родственники тех, «чья хата с краю», и нехотя определяют «молчунов» в одну из этих групп. Не хотите прослыть дураком и утопить свою репутацию? Забудьте про план отмолчаться.





В глазах общества человек, сохраняющий молчание в сложный период, на подсознательном уровне ассоциируется со скрытой опасностью — неясно, чего можно от него ждать, ему трудно доверять. Таких индивидов невольно начинают избегать — и вот почему: в кризисные моменты людям свойственно сбиваться в группы — так мы чувствуем себя спокойнее. Группы объединяются по принципу «свой/чужой», и наше позиционирование помогает попасть на нужную сторону. Люди с хорошей в прошлом репутацией, но без четкой политической позиции, как бы зависают между этими образованиями. Их не пригласишь в свой лагерь. С ними не начнешь дискуссию, ведь формально они не являются «чужими». В социальном плане такие люди становятся «белыми пятнами», с которым небезопасно вести дела.

Получается, что с имиджевой точки зрения, иметь непопулярную позицию лучше, чем не иметь никакой — так вас можно будет уважать за смелость. Без позиции уважать не за что.

Как репутация влияет на доход

С тем, что отсутствие четкой позиции влияет на имидж и наше положение в обществе мы разобрались. Но молчание может повлиять и на доход.

Имидж и репутация в значительной степени определяют нашу конкурентоспособность на рынке труда. В ситуации, когда бизнес истощен с финансовой точки зрения, возможность предоставлять бонусы сотрудникам существенно уменьшается, а риск сокращений — увеличивается. Ожидаемо, борьба за лучшую должность и гонорар становится жестче.

Клиенты или руководство — те, от кого напрямую зависят наши доходы, оценивают конкурентные преимущества специалистов. Преимущества бывают операционными, то есть легко копируемыми, и стратегическими — сложно копируемыми. Чтобы удержаться на плаву, мы можем играть в ценовую конкуренцию — не требовать большой оклад и работать без премий. Правда, практика показывает, что всегда найдется тот, кто продаст себя дешевле. Поэтому лучший путь к успешной карьере — искать не ценовые (операционные), а стратегические (конкурентные) преимущества. Они и делают вас уникальной единицей на рынке труда. К долгосрочным конкурентным преимуществам относится хорошая репутация.





Позиция «я боюсь открыто высказывать свое мнение, потому что за это могут уволить», губит деловую репутацию на корню.

Будем честны: легко представить, насколько низок профессиональный уровень человека, с которым без сожаления попрощаются за выражение личного мнения. А если угроза увольнения реальна, хороший специалист найдет достойную работу и не будет руководствоваться отмазками в духе «вы же понимаете».

Ваша должность не дарована свыше. Ваши навыки и компетенции нарабатывались непосредственно вами, поэтому их невозможно отнять. Вы занимаете свое место, потому что хорошо справляетесь с обязанностями. Вы выгодны нанимателю. А если с вами готовы запросто разорвать контракт — вероятно, как специалист вы недостаточно хороши. Вас уволят не за слова, а потому что вы слабый сотрудник. Работайте над этим, а не топите свой имидж еще глубже, открыто показывая, насколько низко вас ценит руководство.





Умеренное транслирование общих ценностей, наоборот, повышает позиции сотрудника. Руководитель — тоже человек. Поэтому он с большим желанием отдаст прибыльный проект тому, кто близок ему по духу (при прочих равных). Так же и с частным бизнесом — клиенты выберут того, кому можно доверять.

Кризис закончится — и что тогда?

Когда-нибудь всё, что тревожит нас сегодня, закончится. Независимо от того, каким будет финал, мы будем жить в новой стране. Произошедшие события, появившиеся идеалы, четкое понимание «плохого» и «хорошего» адекватно отразятся в сознании людей. Поэтому сегодня своими словами и действиями мы закладываем «кирпичик» для репутации, которая будет работать на нас завтра.

Время операционных конкурентных преимуществ уходит. Основным имиджевым трендом становится демонстрация идеалов. Без них в условиях общенационального кризиса и долгое время после него хорошей репутацией не обзаведешься.

Напоследок. Почему молчать опасно?

Влияние на имидж — это не единственное, чем опасна аполитичность.

Соломон Аш, польский и американский психолог, провел занятный эксперимент. Испытуемым предлагалось пройти «проверку зрения» и определить, совпадает ли длина у нескольких нарисованных линий. Все участники группы, кроме одного, оказались «подсадными утками», задача которых была дать заведомо ложный ответ. Испытуемый делился своим мнением последним.

В итоге 75% реальных «подопытных» подчинились ошибочному мнению большинства. Однако, если среди группы возникали разногласия и хотя бы один-два человека давали другой результат, процент подчинившихся ошибочному мнению падал в семь раз. Это доказывает, что голос одного может «отвести от края» другого, если тот поймет, что в своих идеях не одинок.

Еще один показательный эксперимент провел психолог Стэнли Милгрэм из Йельского университета. Как и в первом случае, испытуемых вводили в заблуждение. Людям рассказывали, что цель эксперимента — выяснить, как боль влияет на память. В ходе эксперимента участники должны были ассистировать экспериментатору и по его приказу подавать соответствующий уровень напряжения к креслу «объекта эксперимента», который выполнял различные задачи на тестирование памяти.

За неправильные ответы «объект» наказывали ударами тока. На самом деле в кресле был актер, который изображал страдания, и никакое напряжение к нему, конечно, не подводилось. Целью эксперимента было выяснить, как много боли люди могут причинить друг другу по приказу.

В результате оказалось, что ни один испытуемый не остановился до уровня 300 В. Из сорока участников двадцать шесть дошли до конца шкалы, который был помечен как «смертельный уровень». Двадцать шесть совершенно обычных людей «убили» другого человека, просто потому что им приказали это сделать. Им не угрожали, они могли отказаться — но все испытуемые выполнили приказ. При этом, когда «подопытным» поступали противоречивые указания от организаторов, все отказывались продолжать эксперимент.

Вывод на поверхности: люди начинают выполнять пугающие жестокостью приказы, когда любые альтернативные мнения перестают звучать.

Берегите себя и гордитесь правом быть «в политике».

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