ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серьезная авария на трассе М5 в Минской области, есть погибший

26.10.2020 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла утром 26 октября на 31-м километре трассы М5. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, на перекрестке столкнулись Honda Civic и Citroen. У первого автомобиля разбита передняя часть, у второго — левый бок. По меньшей мере один человек погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские студенты присоединяются к забастовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика