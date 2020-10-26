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Серьезная авария на трассе М5 в Минской области, есть погибший
Источник материала: Tut.by
Смертельная авария произошла утром 26 октября на 31-м километре трассы М5. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, на перекрестке столкнулись Honda Civic и Citroen. У первого автомобиля разбита передняя часть, у второго — левый бок. По меньшей мере один человек погиб.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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