Серьезная авария на трассе М5 в Минской области, есть погибший

Источник материала: Tut.by

Смертельная авария произошла утром 26 октября на 31-м километре трассы М5. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, на перекрестке столкнулись Honda Civic и Citroen. У первого автомобиля разбита передняя часть, у второго — левый бок. По меньшей мере один человек погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.