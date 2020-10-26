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Лукашенко не хочет потерять отношения с Австрией

26.10.2020 12:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поздравил с Национальным днем Австрийской Республики федерального президента этой страны Александера Ван дер Беллена.

Лукашенко не хочет потерять отношения с Австрией

«Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних связей и рассчитывает на более результативное взаимодействие в целях поддержания диалога с Европейским союзом», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, «конструктивный и искренний характер переговоров, которые состоялись во время официального визита на высшем уровне в Вену, в очередной раз подтвердил наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества двух государств».

«Мы всегда очень ответственно подходили к исполнению достигнутых договоренностей. Свидетельством этого является установленный в Тростенце мемориал, различные инвестиционные проекты, многолетние гуманитарные связи и контакты между белорусами и австрийцами», — считает Лукашенко.

«В сегодняшних непростых условиях мы не должны допустить, чтобы все достигнутое было утрачено», — заявил он.

Ранее Ван дер Беллен заявлял, что ситуация в Беларуси может быть разрешена только путем диалога, без применения силы. «Очень надеюсь, что нынешнее правительство в Беларуси воспримет всерьез предупреждения истории, что иное поведение может повлечь за собой неконтролируемые процессы», — заявил он 15 сентября в Вене по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

При этом Ван дер Беллен отметил, что не сожалеет о приглашении Лукашенко посетить Австрию (визит состоялся в ноябре 2019 года). Президент подчеркнул, что тот визит возник не вдруг, а стал следствием визита австрийского руководства в Малый Тростенец, где в годы Второй мировой войны находился лагерь смерти (в марте 2019 года приезжал канцлер Себастьян Курц, в июне 2018 года — сам Ван дер Беллен). Тогда белорусская сторона продемонстрировала готовность к тесному сотрудничеству, отметил федеральный президент. Кроме того, по его словам, визит имел экономическую подоплеку. «До нас было донесено желание крупной стороны пригласить Лукашенко в Вену», — заявил Ван дер Беллен, не вдаваясь в подробности.

 
 
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Александр Лукашенко поздравил с Национальным днем Австрийской Республики федерального президента этой страны Александера Ван дер Беллена.
 
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