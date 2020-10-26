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Путин рассказал о рисках, которые возникают после выхода США из ДРСМД

26.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. На фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности необходимы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, заявил Владимир Путин.

"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", – говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин назвал серьезной ошибкой выход США из Договора о РСМД, так как растут риски развязывания гонки ракетных вооружений.
 
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