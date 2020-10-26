|
Путин рассказал о рисках, которые возникают после выхода США из ДРСМД
26.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. На фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности необходимы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, заявил Владимир Путин.
"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", – говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин назвал серьезной ошибкой выход США из Договора о РСМД, так как растут риски развязывания гонки ракетных вооружений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)