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Гайдукевич оценил ситуацию с общенациональной забастовкой
26.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Общенациональной забастовки, к которой призывала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, не получится, все ограничится точечными разовыми акциями. Так считает лидер Либерально-демократической партии, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич. По мнению политика, с участниками забастовок нужно работать, попытаться достучаться до каждого, но с теми, кто призывает к радикальным действиям, нужно поступать по закону.
"Убежден, что остановить страну не получится. Что бы ни происходило, судьба страны на улицах решаться не должна! Второе: призыв к забастовкам, призыв не покупать белорусское, перекрывать улицы и жечь покрышки никогда не приведет ни к свободе, ни к демократии, ни к хорошим изменениям", ― сказал Гайдукевич.
"Народный ультиматум" властям Беларуси
Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные
Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Точечные забастовки в Беларуси будут, но глобально остановить страну не получится, считает известный белорусский политик Олег Гайдукевич.
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