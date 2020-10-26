Гайдукевич оценил ситуацию с общенациональной забастовкой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайдукевич оценил ситуацию с общенациональной забастовкойГайдукевич

Общенациональной забастовки, к которой призывала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, не получится, все ограничится точечными разовыми акциями. Так считает лидер Либерально-демократической партии, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич. По мнению политика, с участниками забастовок нужно работать, попытаться достучаться до каждого, но с теми, кто призывает к радикальным действиям, нужно поступать по закону.

"Убежден, что остановить страну не получится. Что бы ни происходило, судьба страны на улицах решаться не должна! Второе: призыв к забастовкам, призыв не покупать белорусское, перекрывать улицы и жечь покрышки никогда не приведет ни к свободе, ни к демократии, ни к хорошим изменениям", ― сказал Гайдукевич.

"Народный ультиматум" властям Беларуси объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на данный момент находится на территории Евросоюза. Она выдвинула три условия: действующий президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно быть остановлено, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет до 25 октября, Тихановская пообещала массовые протесты, национальную забастовку, блокировку автодорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные акции протеста . В крупных городах, в том числе и столице, наиболее радикальные протесты были подавлены силовиками. В понедельник 26 октября белорусское правительство сообщило , что все промышленные гиганты республики работают в штатном режиме.

Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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