С 1 ноября подорожают некоторые марки сигарет

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман», в частности, повышение цен коснется ряда сигарет Pall Mall и Rothmans – они вырастут в цене на 5-10 копеек за пачку.



У «Табак-инвест» на 5-10 копеек подорожают некоторые виды Camel, Winston. На 3-15 копеек повысятся цены на ряд сигарет марки «Корона», «Форт», LD Club Lounge, Monte Carlo.

Из ввозимых «Беларусьторгом» сигарет подорожают, в частности, Rothmans (Demi Mix, Demi Mix 3 in 1) - на 5 копеек.

«Интер Тобакко» и «Энерго-Оил» не повышают цены на сигареты.

Что в итоге?

В ноябре произойдет традиционное для начала месяца подорожание некоторых видов сигарет. Цены на отдельные табачные изделия вырастут в среднем на 3-15 копеек.