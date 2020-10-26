|
Минпром: предприятия работают. Ряд частных компаний присоединились к забастовке
Источник материала: Myfin
«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, техпроцессы в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в телеграмм-каналах не подтверждается», – заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко журналистам.
«Остальные предприятия концерна работают в штатном режиме», – добавил Тищенко.
Белорусские промышленные предприятия работают в понедельник с утра в штатном режиме, заявил помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга:
«На данный момент у нас нет информации, что предприятия бастуют. Все предприятия работают в штатном режиме»
Кто не работает?
26 октября не работают сайты dominos.by, «Пиццы Лисицы», офлайн-магазины oz.by прекратили прием и выдачу заказов, языковые курсы «Стримлайн» отменили занятия, не работает сайт сети кинотеатров Silver Screen. Об этом пишет TUT.by.
Что в итоге?
Между тем, как сообщалось, белорусские телеграмм-каналы и СМИ передают о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений от работников про забастовку.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн Белнефтехим опроверг информацию, которую распространяют телеграмм-каналы о планируемой забастовке на предприятии Гродно Азот . Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)