Минпром: предприятия работают. Ряд частных компаний присоединились к забастовке

Источник материала: Myfin

Фото: belaz.by

«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, техпроцессы в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в телеграмм-каналах не подтверждается», – заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко журналистам.



«Остальные предприятия концерна работают в штатном режиме», – добавил Тищенко.

Белорусские промышленные предприятия работают в понедельник с утра в штатном режиме, заявил помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга:

« На данный момент у нас нет информации, что предприятия бастуют. Все предприятия работают в штатном режиме»

Кто не работает?

26 октября не работают сайты dominos.by, «Пиццы Лисицы», офлайн-магазины oz.by прекратили прием и выдачу заказов, языковые курсы «Стримлайн» отменили занятия, не работает сайт сети кинотеатров Silver Screen. Об этом пишет TUT.by.

Что в итоге?

Между тем, как сообщалось, белорусские телеграмм-каналы и СМИ передают о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений от работников про забастовку.

