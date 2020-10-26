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Белорусские студенты вышли на акции протеста
26.10.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
К акциям протеста присоединились студенты БГУ, БГМУ, МГЛУ, юрфака и химфака БГУ и других вузов.
По информации
Примерно после 10 утра часть студентов вышли на проспект Независимости.
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К акциям протеста присоединились студенты БГУ, БГМУ, МГЛУ, юрфака и химфака БГУ и других вузов.
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