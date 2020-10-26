Белорусские студенты вышли на акции протеста

Источник материала: Ежедневник

К акциям протеста присоединились студенты БГУ, БГМУ, МГЛУ, юрфака и химфака БГУ и других вузов.

По информации Onliner , в главном корпусе БГУ забастовка утром собрала около 200 студентов, а в БНТУ, чтобы избежать протеста, администрация пыталась закрыть подходы к главному корпусу.

Примерно после 10 утра часть студентов вышли на проспект Независимости.