ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские студенты вышли на акции протеста

26.10.2020 12:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

К акциям протеста присоединились студенты БГУ, БГМУ, МГЛУ, юрфака и химфака БГУ и других вузов.

По информации Onliner, в главном корпусе БГУ забастовка утром собрала около 200 студентов, а в БНТУ, чтобы избежать протеста, администрация пыталась закрыть подходы к главному корпусу.

Примерно после 10 утра часть студентов вышли на проспект Независимости. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К акциям протеста присоединились студенты БГУ, БГМУ, МГЛУ, юрфака и химфака БГУ и других вузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минпром: предприятия работают. Ряд частных компаний присоединились к забастовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика