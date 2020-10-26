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МВД: на воскресных акциях задержано 523 белоруса
26.10.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
МВД Беларуси назвало число задержанных на воскресной акции. По информации ведомства, всего по Беларуси задержали 523 человека.
В СИЗО были помещены 352 человека. Они будут там находиться до рассмотрения дел в суде. В Минске было задержано 160 человек.
Всего МВД зафиксировало вчера 19 протестных акций.
К слову, акция 25 октября в Минске стала самой многочисленной за последний месяц. И на ней снова было применено насилие. Когда акция уже близилась к завершению, на Орловской прогремели многочисленные взрывы светошумовых гранат. Силовики задерживали участников протестов во дворах на Орловской, Червякова, Нововиленской.
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МВД Беларуси назвало число задержанных на воскресной акции. По информации ведомства, всего по Беларуси задержали 523 человека.
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