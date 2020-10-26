МВД: на воскресных акциях задержано 523 белоруса

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

МВД Беларуси назвало число задержанных на воскресной акции. По информации ведомства, всего по Беларуси задержали 523 человека.

В СИЗО были помещены 352 человека. Они будут там находиться до рассмотрения дел в суде. В Минске было задержано 160 человек.

Всего МВД зафиксировало вчера 19 протестных акций.

К слову, акция 25 октября в Минске стала самой многочисленной за последний месяц. И на ней снова было применено насилие. Когда акция уже близилась к завершению, на Орловской прогремели многочисленные взрывы светошумовых гранат. Силовики задерживали участников протестов во дворах на Орловской, Червякова, Нововиленской.







