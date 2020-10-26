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Что было 25 октября: версия МВД

26.10.2020 13:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси 25 октября зафиксировано 19 акций протеста в различных городах всех областей страны. Об этом информирует пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале, где сообщается также о двух пострадавших силовиках. Про раненых людей ничего не сказано.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица», - говорится там.

Упоминается о том, что «разрозненные группы граждан образовали колонну и вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта». Дойдя до улицы Орловской, они остановились. Их предупредили о «недопустимости нарушения законодательства о массовых предприятиях», но часть протестующих направилась в сторону парка Победы.

«Оставшиеся проследовали в сторону Центрального РУВД г. Минска, где в ходе движения бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. Для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров применялись специальные средства, задерживались наиболее агрессивные участники беспорядков», - передает пресс-служба ведомства.

В результате пресечения противоправных действий пострадали два сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

При этом пресс-служба не сообщает о пострадавших во время акции протестующих.

Напомним, в воскресенье на акции протеста применялись резиновые пули и светошумовые гранаты, есть раненые.

Акция протеста в Беларуси 25 октября была самой масштабной за последний месяц. По разным оценкам, в ней участвовало от 100 до 200 тысяч человек.

Протестующие требуют проведения честных выборов, прекращения насилия и расследования случаев пыток и издевательств. Светлана Тихановская 13 октября объявила Народный ультиматум и дала белорусским властям время на уход. Вчера, 25 октября, был последний срок ультиматума, а в понедельник началась всенародная масштабная забастовка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 25 октября зафиксировано 19 акций протеста в различных городах всех областей страны. Об этом информирует пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале,...
 
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