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Песков: Бабич не будет куратором урегулирования ситуации в Беларуси

26.10.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергает сообщения о том, что Михаил Бабич может стать куратором "плана" по урегулированию ситуации в Беларуси.

Песков отметил, что Россия не собирается вмешиваться в события в Беларуси и считает, что этого никто не должен делать.

В то же время, представитель Кремля признал, что Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для РФ важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования.

"Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим", - сказал Песков.

Он также сказал, что для России "чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Беларуси".

 
 
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергает сообщения о том, что Михаил Бабич может стать куратором "плана" по урегулированию ситуации в Беларуси.
 
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