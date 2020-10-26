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Министр правды Беларуси: Мы видим спланированную атаку на действующую систему власти
Источник материала: АФН
Министр информации Игорь Луцкий на предварительном слушании по делу tut.by обвинил независимые медиа в спланированной атаке на систему власти.
«Мы видим, на наш взгляд, спланированную атаку на действующую систему власти, на государственные органы. Поэтому все свои требования в суде поддерживаем и считаем их правильными», - заявил Луцкий.
По словам белорусского министра правды, «на наш взгляд» теперь и есть закон в Беларуси.
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Министр информации Игорь Луцкий на предварительном слушании по делу tut.by обвинил независимые медиа в спланированной атаке на систему власти.
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