Песков: РФ не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Беларуси

"Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси, затронувших работу крупных промышленных предприятий.





Песков согласился со словами журналиста о том, что "взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне".





"Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Беларуси", - добавил он.





Ранее белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: " Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и ряде других. По данным телеграм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовки.





Однако в правительстве Беларуси утверждают, что все промышленные предприятия работают в штатном режиме. Впрочем, многочисленные видео с заводов доказывают, что ситуация, мягко говоря, не штатная.