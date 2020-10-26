ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобр отрицает очевидное: учебный процесс не нарушен, акции студентов носят точечный характер

26.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.

"Весь учебный процесс идёт в штатном режиме", - сообщила Высоцкая агентству "Интерфакс-Запад" в понедельник.

Она также отметила, что акции студентов носят точечный характер.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники: 26 октября в Беларуси уже задержано около 80 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика