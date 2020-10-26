Минобр отрицает очевидное: учебный процесс не нарушен, акции студентов носят точечный характер

"Интерфакс-Запад" в понедельник. "Весь учебный процесс идёт в штатном режиме", - сообщила Высоцкая агентствув понедельник.





Она также отметила, что акции студентов носят точечный характер.





В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.







