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Минобр отрицает очевидное: учебный процесс не нарушен, акции студентов носят точечный характер
Источник материала: Партизан
Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.
"Весь учебный процесс идёт в штатном режиме", - сообщила Высоцкая агентству
Она также отметила, что акции студентов носят точечный характер.
В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
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Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.
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