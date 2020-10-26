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В Минске задержали исполнительного директора Onliner Илью Жуковца
Источник материала: Партизан
Около 11 утра в Минске на проспекте Дзержинского милиция задержала исполнительного директора Onliner Илью Жуковца и разработчика Александра Мохорева — они участвовали в цепочке солидарности возле бизнес-центра Rubin Plaza, пишет Onliner. Их доставили в Московское РУВД.
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Около 11 утра в Минске на проспекте Дзержинского милиция задержала исполнительного директора Onliner Илью Жуковца и разработчика Александра Мохорева — они...
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