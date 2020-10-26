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Кроссовки Левченко на благотворительном аукционе оценивают в $4 749

26.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион именные кроссовки, в которых спортсменка выступала на Олимпиаде в Рио-2016.

На данный момент лот оценивается в 4 749 долларов. Сделать ставку можно здесь.

На благотворительный аукцион выставлен трофей Натальи Зверевой за второе место на Кубке Федерации-1990. На данный момент лот оценивается в 1 525 долларов. Сделать ставку можно здесь.

На лот в поддержку репрессированных гандболистов Натальи Петраковой и Константина Грибова выставляется майка капитана сборной Беларуси Бориса Пуховского. 

На майке присутствуют  автографы всех игроков ГК «Мотор» в сезоне 2020/2021. Сейчас за нее готовы отдать 110 белорусских рублей

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.
 
 
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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион именные кроссовки, в которых спортсменка выступала на Олимпиаде в...
 
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