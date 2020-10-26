Кроссовки Левченко на благотворительном аукционе оценивают в $4 749

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На лот в поддержку репрессированных гандболистов Натальи Петраковой и Константина Грибова выставляется майка капитана сборной Беларуси Бориса Пуховского.





Сейчас за нее готовы отдать 110 белорусских рублей На майке присутствуют автографы всех игроков ГК «Мотор» в сезоне 2020/2021.за нее готовы отдать 110 белорусских рублей





Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.



