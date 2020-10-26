И, как это обычно бывает, всякого-разного наговорил — ну там, мы попадем в рай… а, нет, простудимся на ваших похоронах… короче, всех замочим в сортире, и вам не болеть.





Однако на этот раз пандемия внесла изменения в привычный для всех участников клуба формат: Путин общался с членами клуба по видеоконференцсвязи – не выходя из «бункера», в котором обосновался давно и, кажется, надолго.





Собственно, суть послания все так и восприняли: «Мысленно я с вами, я никуда не ухожу, ничего не меняется». Ну и как бы не помешает лишний раз об этом напомнить, потому что полная изоляция российского президента все сильнее волнует умы.





Операция «преемник» или…?

Вот, например, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков ищет объяснения совершенно необъяснимому поведению вождя — в частности, отсутствию шагов по нормализации ситуации с отравлением Навального.





«Кремль от преступления не отмежёвывается, виновных не ищет, никого с должностей не снимает. Вместо этого вяло огрызается и неумело врет». Почему же Путин позволяет так уничтожать себя как политика и лидера, недоумевает он.





Естественно, напрашивается ответ: либо он тяжело болен, ему сложно оценивать реальность, а ближайшее окружение вождя этим пользуется. Либо транзит власти уже начался, Путин определился с преемником, а силовики получили карт-бланш на устранение всех препятствий, которые могут этому процессу помешать, включая Навального.





А ведь Гудков — даром что бывший, и в опале, но все-таки не какой-нибудь «известный политолог Валерий Соловей», а полковник ФСБ в отставке и зампредом комитета ГД по безопасности поработал. Ну, то есть, имеет представление об обсуждаемой материи.





Почему не летит «Спутник»?

Удаленный режим работы главы РФ также вызывает немало вопросов в связи с активным пиаром российской вакцины. Что мешает президенту воспользоваться передовыми достижениями отечественной науки и техники? Тем более что, если верить многочисленным источникам, это уже успели сделать многочисленные представители элиты, включая собственную дочь главы государства.





Вон Трамп — тоже далеко не мальчик, и вакцины у него нет. Однако смело бросается в дебаты, а вирус победил практически на силе воли. Ну и, конечно, спасибо коктейлю из антител — а Путину неужели не намешали бы?





Без доступа к телу

Еще одна проблема в связи с труднообъяснимой изоляцией главы государства, неизбежно возникает у людей из его ближнего круга: понятно, что им сейчас значительно труднее согласовывать с главой государства свои действия.





Между тем, в условиях авторитарного режима доступ к телу лидера является важнейшим ресурсом всей системы – именно на этом уровне балансируются интересы многочисленных групп и кланов.













Ситуация, при которой уже согласованной встречи приходится ожидать взаперти две недели сильно снижает возможности применения такого «арбитража». В результате различные части системы начинают действовать рассогласованно: механизмы принятия решений идут вразнос, конфликты начинают выплескиваться наружу.





Не исключено, что вся история с отравлением Навального — результат одного из таких конфликтов. В этом случае становится понятно и загадочное молчание Кремля (уж лучше попасть под санкции, чем признать, что федеральная власть не в состоянии контролировать одну из подсистем) и решение Путина выпустить оппозиционера — что называется, от греха подальше, в чем он сам признался участникам форума.





«Царь ненастоящий!»

Еще один риск, связанный с затянувшейся «самоизоляцией» Путина — это архетипический сюжет с подменой правителя и замещением его «двойником», который дремлет в глубинах народного подсознания. Активизируется он, как правило, в кризисные времена.





Сакральный образ «царя» в массовом сознании выступает в качестве посредника между высшими силами и людьми, и призван обеспечить всеобщее благоденствие. Это, собственно, и есть его основная функция.





Как только благоденствие заканчивается, народ тут же понимает: это все из-за того, что посредник неправильный, «царь ненастоящий». Ну или испортился — дайте другого!