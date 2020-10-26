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Эти 21 Android-приложение собирают о вас лишние данные. Лучше удалите их
Источник материала: Onliner
Разработчики мобильных приложений монетизируют свои проекты, в том числе с помощью встроенных модулей рекламы. Это не запрещено, если все сделано по правилам, однако в некоторых случаях в погоне за длинным рублем разработчики переходят границы дозволенного.
Компания Avast
В списке — 21 приложение, три из них уже удалены из магазина приложений Google.
беззеркальная камера, матрица Full frame 24.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
зеркальная камера, матрица Full frame 20.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
зеркальная камера, матрица Full frame 26 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
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Разработчики мобильных приложений монетизируют свои проекты, в том числе с помощью встроенных модулей рекламы. Это не запрещено, если все сделано по правилам,...
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