Эти 21 Android-приложение собирают о вас лишние данные. Лучше удалите их

Источник материала: Onliner

Разработчики мобильных приложений монетизируют свои проекты, в том числе с помощью встроенных модулей рекламы. Это не запрещено, если все сделано по правилам, однако в некоторых случаях в погоне за длинным рублем разработчики переходят границы дозволенного.

Компания Avast обнаружила более двух десятков Android-приложений со встроенными скрытыми компонентами для демонстрации рекламы — большого количества. Такие приложения (обычно игры) преподносятся как сверхпопулярные, интересные и тому подобное. На самом деле основной задачей таких программ является демонстрация рекламы и сбор информации о пользователях.

В списке — 21 приложение, три из них уже удалены из магазина приложений Google.

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack

Assassin Legend

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences - Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip

Props Rescue