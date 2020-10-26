ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эти 21 Android-приложение собирают о вас лишние данные. Лучше удалите их

26.10.2020 13:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Разработчики мобильных приложений монетизируют свои проекты, в том числе с помощью встроенных модулей рекламы. Это не запрещено, если все сделано по правилам, однако в некоторых случаях в погоне за длинным рублем разработчики переходят границы дозволенного.

Компания Avast обнаружила более двух десятков Android-приложений со встроенными скрытыми компонентами для демонстрации рекламы — большого количества. Такие приложения (обычно игры) преподносятся как сверхпопулярные, интересные и тому подобное. На самом деле основной задачей таких программ является демонстрация рекламы и сбор информации о пользователях.

В списке — 21 приложение, три из них уже удалены из магазина приложений Google.

  • Shoot Them
  • Crush Car
  • Rolling Scroll
  • Helicopter Attack
  • Assassin Legend
  • Helicopter Shoot
  • Rugby Pass
  • Flying Skateboard
  • Iron it
  • Shooting Run
  • Plant Monster
  • Find Hidden
  • Find 5 Differences
  • Rotate Shape
  • Jump Jump
  • Find the Differences - Puzzle Game
  • Sway Man
  • Desert Against
  • Money Destroyer
  • Cream Trip
  • Props Rescue
Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7 III Body
5 отзывов
беззеркальная камера, матрица Full frame 24.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
4999 р.
12 предложений
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Body
15 отзывов
зеркальная камера, матрица Full frame 20.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
2500 р.
4 предложения
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II Body
7 отзывов
зеркальная камера, матрица Full frame 26 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
3420 р.
16 предложений
Сравнить эти товары →
Фотоаппараты в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчики мобильных приложений монетизируют свои проекты, в том числе с помощью встроенных модулей рекламы. Это не запрещено, если все сделано по правилам,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков опроверг сообщения, что Бабич предложил план урегулирования ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика