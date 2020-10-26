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Под проходной «Гродно Азота» были задержаны 32 человека, призывавшие рабочих к забастовке
Источник материала: Onliner
Сегодня утром у ворот промышленного гиганта
Об этом Onliner сообщил начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. По его словам, физическая сила и спецсредства к протестующим не применялись. В их отношении начат административный процесс.
Сейчас возле здания милиции собрались горожане — они пришли поддержать задержанных. Людей отпускают по одному после составления протокола.
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Сегодня утром у ворот промышленного гиганта собралось около сотни человек. Среди них были как работники предприятия, так и простые горожане. После к проходной...
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