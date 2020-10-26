Под проходной «Гродно Азота» были задержаны 32 человека, призывавшие рабочих к забастовке

Источник материала: Onliner

Сегодня утром у ворот промышленного гиганта собралось около сотни человек. Среди них были как работники предприятия, так и простые горожане. После к проходной приехали силовики, которые задержали часть протестующих. Как стало известно позже, в РОВД Октябрьского района Гродно были доставлены 32 человека.

Об этом Onliner сообщил начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. По его словам, физическая сила и спецсредства к протестующим не применялись. В их отношении начат административный процесс.

Сейчас возле здания милиции собрались горожане — они пришли поддержать задержанных. Людей отпускают по одному после составления протокола.